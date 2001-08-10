Движение по железнодорожному переезду в селе Зырянское перекроют

Движение автотранспорта по железнодорожному переезду в селе Зырянское Холмского района закроют в ночь с 13 на 14 ноября.

Как сообщают в ДВЖД, с 23.00 пятницы до 6.00 субботы проехать здесь можно будет только в промежутках между работами. Причина ограничений - плановая выправка пути.

Дальневосточная железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать дорогу.