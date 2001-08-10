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11:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Движение по железнодорожному переезду в селе Зырянское перекроют
Движение автотранспорта по железнодорожному переезду в селе Зырянское Холмского района закроют в ночь с 13 на 14 ноября.
Как сообщают в ДВЖД, с 23.00 пятницы до 6.00 субботы проехать здесь можно будет только в промежутках между работами. Причина ограничений - плановая выправка пути.
Дальневосточная железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать дорогу.
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