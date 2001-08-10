Тихоокеанское
информационное агентство
13 Ноября 2020
Сегодня 20:59
77,11|90,81|44,54
ВТБ адаптирует ВТБ Онлайн для незрячих клиентов
11:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Движение по железнодорожному переезду в селе Зырянское перекроют

Движение по железнодорожному переезду в селе Зырянское перекроют

Движение автотранспорта по железнодорожному переезду в селе Зырянское Холмского района закроют в ночь с 13 на 14 ноября. 

Как сообщают в ДВЖД, с 23.00 пятницы до 6.00 субботы проехать здесь можно будет только в промежутках между работами. Причина ограничений - плановая выправка пути.

Дальневосточная железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать дорогу.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?