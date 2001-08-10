Тихоокеанское
информационное агентство
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11:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Десятки домов в Южно-Сахалинске останутся без холодной воды

Десятки домов в Южно-Сахалинске останутся без холодной воды

Часть Южно-Сахалинска на полдня останется без холодной воды.

Как сообщает администрация областного центра со ссылкой на МКП "Городской водоканал", в связи с ремонтными работами на сети водопровода 13 ноября с 15:00 до 19:00 воду отключат в квадрате улиц Ленина — Украинская — Физкультурная — Бумажная.

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