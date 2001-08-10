Сахалинцев приглашают выбрать самые вкусные пельмени от местных производителей

В рамках гастрономического марафона «Пельмень и его друзья» на сайте администрации Южно-Сахалинска ведется интерактивное голосование на определение самых вкусных пельменей от сахалинских производителей.

Чтобы поддержать любимого производителя, надо набрать номер системы телефонного голосования +7(4242) 300-960, дождаться меню или сразу после сигнала набрать код участника.

В конкурсе принимают участие пять предприятий Сахалинской области. Каждому присвоен код - добавочный номер для телефонного голосования:

ООО ТФ «Сахалинский бекон-2» (доб. 1454); ООО «Ханаан» (доб. 1455); От тети Светы (ИП Савенкова Л.В) (доб. 1456); ООО «Генерал» (доб. 1457); ООО «Сахалинский Пищекомбинат» (группа компаний ООО "Фабрика вкуса") (доб. 1458).

Напомним, традиционно завершающим этапом фестиваля станет празднование Дня пельменя. Он состоится 19 декабря на ярмарке возле Дом торговли (пр. Мира 106а).