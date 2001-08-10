С сегодняшнего дня ездить в общественном транспорте можно только в защитной маске

В связи с предписанием Роспотребнадзора администрация Южно-Сахалинска усиливает меры профилактики коронавирусной инфекции в общественном транспорте: с 13 ноября ношение масок в автобусах становится обязательным для всех пассажиров. Водители и кондукторы в обязательном порядке должны использовать маски и перчатки.

За исключением водителей, которые работают на автобусах МАЗ-203 и МАЗ-206. В этих моделях водительская кабина полностью отделена от пассажирского салона и имеет отдельный вход, поэтому водителю разрешается носить маску по желанию.

Ежедневно водителю и кондуктору выдается запас перчаток и масок с учетом необходимости замены средств индивидуальной защиты каждые два часа.

Пассажиру, который войдет в салон без средств индивидуальной защиты органов дыхания, будет предложено надеть маску либо покинуть транспортное средство. При его несогласии выполнить предписание Роспотребнадзора, водитель вправе не продолжать движение по маршруту.

- Я всегда ношу маску. И в автобусе, и в больнице, и в магазине. Я человек пожилой, в маске мне спокойней, - поделилась мнением пенсионерка Майя Страхова. - Конечно, хочется, чтобы никто не болел, особенно страшно, когда молодые заболевают. Нужно беречь себя! Стараться, чтобы как можно меньше людей заразилось.

По словам Сергея Павлова, директора МУП «Транспортная компания», которое занимается пассажирскими перевозками в областном центре, на предприятии приняты дополнительные меры по профилактике заболеваемости. В частности, к ежевечерней уборке кузова и салона автобусов добавили еще одну санитарную обработку внутри транспортного средства в течение дня.

Мойщик-уборщик подвижного состава Юлия Касаткина рассказала, что во время дополнительной уборки спецсредствами обрабатываются поручни, подоконники, то есть все, к чему может прикоснуться пассажир во время поездки.

Во время следования автобуса каждый желающий может обработать руки дезинфицирующими растворами. Они есть в каждом салоне.

О необходимости использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания водители будут предупреждать пассажиров по громкой связи в течение поездки.