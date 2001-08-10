На Сахалине открыли новую «Точку роста»

Обучающий центр цифрового и гуманитарного профилей заработал в четвертой школе села Таранай. Его главная задача – сократить разрыв между городскими и сельскими школами по оснащению и использованию в образовательном процессе современного высокотехнологичного оборудования.

Специально для создания «Точки роста» в одном из кабинетов учреждения провели капитальный ремонт. Теперь помещение полностью соответствует единому стилю образовательных центров, работающих по всей стране.

Для занятий закупили современное оборудование: цифровую и компьютерную технику, квадрокоптеры, ноутбуки и 3D-принтеры.

Восторг у ребят вызвал новый тренировочный манекен. С его помощью школьники смогут обучаться техникам искусственного дыхания. Он выполнен в человеческий рост и снабжен электронной начинкой, которая оценивает правильность действий – силу и частоту нажатий на грудную клетку. Теперь манекен станет постоянным участником уроков ОБЖ.

Также на базе центра школьники получили возможность изучать по обновленным программам технологию и информатику. Ученики младшего и среднего звена уже начали заниматься по программе шахматного образования.

Возглавила «Точку роста» Анжела Олчонова. Это учитель физики с 12-летним стажем работы. Она приехала на Сахалин как победитель президентской программы «Земский учитель» – к слову, в Таранае 3 таких педагога. Анжела Андреевна прошла курсы повышения квалификации для кураторов «Точек роста», организованные министерством образования на базе южно-сахалинского «Кванториума».

– Еще один важный момент – инфраструктура «Точки роста» во внеурочное время будет использована как общественное пространство села для развития цифровой грамотности жителей Тараная, а также для их творческой самореализации, – отметил директор СОШ № 4 села Таранай Сергей Ким.

Напомним, «Точки роста» создают в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по инициативе Президента России Владимира Путина. В этом году островному региону выделена федеральная субсидия в размере 21 миллион рублей. Главная цель таких центров – повысить качество подготовки школьников, в том числе для участия в областных и всероссийских олимпиадах и конкурсах.

Всего в 2020 году к занятиям в подобных центрах подключатся более шести тысяч учащихся. А до 2024 года современные центры образования откроются на базе 72 сельских школ Сахалина и Курил.

Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.