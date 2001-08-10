«Корабль дружбы» в этом году состоялся онлайн

Онлайн-встреча сахалинских и хоккайдских школьников состоялась в областном центре. Она прошла в рамках проекта «Корабль дружбы». Участники международных обменов вспомнили прошлые годы и пожелали друг друга здоровья.

Проект «Корабль дружбы» ежегодно проводится «Обществом дружбы Россия-Япония» совместно с агентством по делам молодежи островного региона. Традиционно участники международных обменов посещают Хоккайдо и Сахалин, живут в семьях и познают культуру двух стран. В прошлом году в Южно-Сахалинск приезжали более 40 школьников из Японии, а в этом году сахалинцы должны были отправиться в Страну восходящего солнца. Однако, из-за пандемии коронавируса поездка была отменена.

- Если бы не было коронавируса, то мы с вами встретились бы в августе этого года в Саппоро. Очень жалеем, что наша встреча не состоялась. Наш проект впервые проводится онлайн. Сегодня мы можем поговорить о том, как живем, вспомнить наши встречи и рассказать о мечтах. Я хочу выразить благодарность всем участникам и желаю, чтобы дружеские отношения между нами развивались, - отметил председатель общественной организации «Япония-Россия» Сатоси Окубо.

- Наша молодежь получает ценный опыт, который невозможно приобрести в повседневной жизни. Международные обмены помогают в расширении побратимских связей и укреплении дружбы между нашими странами. Мы благодарим представителей острова Хоккайдо, приложившим немалые усилия для проведения этой встречи. Желаем всем крепкого здоровья, - добавил координатор проекта на Сахалине Александр Гаранин.

На онлайн-встрече присутствовали участники проекта прошлых лет. Одна из них - Арина Ким. В 2018 году она побывала в Японии, где жила в семье Момона Нива, а в прошлом году японская школьница посетила семью сахалинки.

- Я отлично провела время в ее семье и надеюсь, что она также хорошо провела время у нас. Каждый день, мы проводили по-разному. Например, посещали достопримечательности, ездили на гору «Лягушка», катались на лошадях, гуляли с моими друзьями и семьей. Я надеюсь, что у нас когда-нибудь получится встретиться еще раз, - рассказала Арина Ким.

Проект «Корабль дружбы» существует более 20 лет. Впервые международный обмен прошел в 1998 году. За это время проекте приняли участие более 1000 человек, как со стороны Хоккайдо, так и Сахалинской области.