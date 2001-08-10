По инициативе школьников в Долинске открыли Аллею памяти. Ученики школы №1 выдвинули эту идею в рамках программы «Молодежный бюджет» и стали победителями. На реализацию проекта из региональной казны было выделено почти 2,9 миллиона рублей.

На эти средства приобрели скамейки и уличные вазоны, выполнили озеленение территории. Центральный элемент Аллеи памяти героям-воинам, погибшим в горячих точках, – памятник афганцу Евгению Севастьянову.

– Наша школа третий год участвует в проекте «Молодежный бюджет». Школьники выдвигают свои идеи и реализовывают их, – рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы №1 Долинска Наталья Шлапак. – Идею создания Аллеи Памяти предложили старшеклассницы Алина Аршан и Вика Гаврилова. Девушки считают, что люди должны знать о подвигах своих земляков и гордиться ими. Связь поколений не должна прерываться, чтобы наши дети – будущее страны – помнили о событиях исторического прошлого и извлекали из них уроки.

Церемония открытия собрала на Аллее Памяти не только представителей администрации, юнармейцев и школьников, но и родных и близких Евгения Севастьянова. Память героя почтили минутой молчания.

– Наш Женя был спокойным, сдержанным и рассудительным. Очень любил спорт и мечтал стать летчиком. Но судьба распорядилась иначе, – поделилась Тамара Севастьянова, тетя героя. – Помню отрывки из писем, которые он писал из Афганистана. «Часть стоит в Кабуле. Был в бою. Я стрелял, в меня стреляли…». И еще один отрывок: «В горах так красиво, все цветет и благоухает, а мы уходим на войну…» Я ему написала письмо, вложила фотографию мужа и дочки. А офицер, который сопровождал гроб, вернул мне ее. Сказал: «Он ваше письмо прочитал, но ответить не успел».

Девятнадцатилетний воин-афганец Евгений Севастьянов участвовал в 14 боевых операциях. Погиб 20 июля 1985 года, прикрывая выход боевых товарищей из боя. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Его именем названа улица в Долинске. В его честь проводится турнир по боксу. А теперь во дворе школы, где он учился, появилась Аллея в его честь и других павших в боях.

Проект «Молодежный бюджет» позволяет островным старшеклассникам стать полноправными участниками бюджетного процесса. Ежегодно для 125 школ области в региональной казне предусматриваются средства на оснащение образовательных учреждений и развитие общественной инфраструктуры по проектам школьников – до 3 миллионов рублей.

Благодаря активным юным сахалинцам на набережной в Невельске появилась архитектурная композиция «Сивучи», в селе Кировском Тымовского района – хоккейный корт с трибунами и скейтпарк, а в Ногликах – парк Победы.