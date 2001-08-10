Тихоокеанское
информационное агентство
13 Ноября 2020
Сегодня 21:00
77,11|90,81|44,54
ВТБ адаптирует ВТБ Онлайн для незрячих клиентов
16:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Сахалинской области теперь могут узнавать оперативную информацию о коронавирусе в Viber-сообществе

Жители Сахалинской области теперь могут узнавать оперативную информацию о коронавирусе в Viber-сообществе

Жители Сахалинской области теперь могут узнавать оперативную информацию о коронавирусе в Viber-сообществе. В нем публикуются актуальные новости о развитии ситуации с инфекцией в регионе. В частности, размещается информация о количестве заболевших и мерах профилактики, даются полезные советы, чтобы избежать инфицирования.

Чтобы узнать последние новости по теме коронавируса, необходимо перейти по ссылке.

Напомним, актуальная информация оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса регулярно публикуется в аккаунтах губернатора и правительства области в социальных сетях:

https://t.me/limarenko_official;

https://vk.com/sakhalingovernment;

https://ok.ru/sakhalingoverment/topics;

https://www.facebook.com/sakhpso;

https://www.instagram.com/sakhalin_government/.

Помимо этого, на сайте правительства Сахалинской области действует специальный раздел КОРОНАВИРУС COVID-19.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?