Автодороги Тымовское-Александровск-Сахалинский и Онор-Ноглики закрыты для движения
В связи с образованием гололёда и невозможностью обеспечения безопасного движения автотранспорта, в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, с 13.40 (сах) 13 ноября закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на участках дорог: «Тымовское-Александровск-Сахалинский» и «Онор-Ноглики». Для обеспечения безопасности на закрытых участках дорог задействовано 6 постов ГИБДД.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям и гостям области воздержаться от поездок в указанных направлениях и заранее планировать маршрут с учетом дорожных условий.
Уточнить информацию о времени открытия движения на указанном участке автодороги можно у дежурного диспетчера ГКУ «Управление автомобильных дорог по Сахалинской области» по телефону: 8(4242) 55-91-56 (с 8:00 до 18:00) и 8(4242) 55-91-62 (с 18:00 до 8:00). О времени открытия междугороднего автобусного движения можно узнать в автобусной кассе города Южно-Сахалинска по телефону: 8(4242) 72-25-53 (с 7:00 до 19:00).
Единый телефон вызова экстренных служб: 112.
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