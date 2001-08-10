В предстоящие выходные на Сахалине немного потеплеет
Островные синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей области на предстоящей неделе и в выходные дни.
"Циклон, который в пятницу принёс на Сахалин осадки, в субботу сместится. Погода в выходные и большую часть предстоящей недели будет определяться его тыловой частью. Похолодает. Лишь к концу недели на юге влияние циклона ослабнет", - рассказали в гидрометцентре.
Так, в субботу ночью ожидаются осадки, температура от 0 до -5°, на юге -2…+3°, днём временами небольшие осадки, преимущественно в виде снега, +2…+7°, на севере около 0°. На побережьях сильный ветер. В воскресенье на юге без существенных осадков, ночью 0…-5°, днём +6…+11°, на севере местами небольшой снег, ночью -6…-11°, днём -2…+3°.
В Южно-Сахалинске в субботу временами небольшие осадки, температура ночью -0…-2°, днем +5…+7°. В воскресенье существенных осадков не ожидается, температура ночью -0…-2°, днём около +10°.
На неделе чаще всего небольшой снег будет идти на крайнем севере и западном побережье. В северных и центральных районах ночью -5…-10°, в долинах до -15°, днём -1…-6°. На юге ночью будет преобладать температура от -1 до -7° ночью и днём -3…+2°.
На Курильских островах на выходных и в течение рабочей недели сохранится ветреная погода с осадками. Температура воздуха от +2° до +9°, во второй половине недели на севере около 0°.
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