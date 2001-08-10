Тихоокеанское
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17:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Один участок улицы Больничной откроют завтра для движения в Южно-Сахалинске

Один участок улицы Больничной откроют завтра для движения в Южно-Сахалинске
Первый участок улицы Больничной откроют для движения транспорта в Южно-Сахалинске после капремонта.
 
Автомобилисты смогут проехать по отрезку дороги от проспекта Мира до поворота на областную клиническую больницу уже после 16.00 14 ноября.
 
Подрядчик выполнил почти весь объем работ, ему осталось лишь подключить столбы освещения, сообщили в мэрии города.
 

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