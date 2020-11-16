34 сахалинца представят островной регион на Национальном чемпионате «Абилимпикс»

В Сахалинской области с 23 по 29 ноября 2020 года пройдут соревнования VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2020».

Конкурс впервые состоится в очно-дистанционном формате. Участие в нем примут более 2 тысяч человек из 83 регионов страны. Соревноваться они будут на площадках образовательных организаций в трех категориях: школьники, студенты и специалисты по 77 компетенциям. Эксперты оценят работы конкурсантов как удалённо – с помощью средств визуального контроля, так и на местах.

Сахалинскую область на чемпионате представят 34 участника в 22 компетенциях: «Робототехника», «Бисероплетение», «Клининг», «Вязание спицами», «Художественное вышивание», «Вязание крючком», «Столярное дело», «Брошюровка и переплётное дело», «Гончарное дело», «Декорирование тортов», «Кондитерское дело», «Малярное дело», «Поварское дело», «Швея», «Портной», «Ландшафтный дизайн», «Администрирование баз данных», «Дизайн персонажей/Анимация», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Изобразительное искусство», «Разработчик виртуальной и дополненной реальности», «Сборка-разборка электронного оборудования».

За ходом чемпионата можно следить при помощи онлайн-трансляций на официальном сайте «Абилимпикс»: www.abilympics-russia.ru.

23 ноября состоится церемония открытия соревнований в формате телепередачи. Зрителям обещают показать мотивационные видеоролики, творческие номера с популярными артистами, парад конкурсантов и общий флешмоб со всеми регионами-участниками.