Тихоокеанское
информационное агентство
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17:12, 16.11.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Лучшего знатока японского языка выберут на Сахалине

Областной конкурс на лучшее знание японского языка пройдет в СахГУ. Как рассказали в университете, в нем могут принять участие люди, которые не жили в Стране восходящего солнца дольше полугода. Каждый конкурсант представит тематическое выступление на японском языке и ответит на вопросы носителей языка по теме своего сообщения.

В первенстве также примут участие и школьники. В качестве особых гостей с театральным представлением на японском языке выступят дошкольники.

Конкурс состоится 17 ноября в 10:00 по адресу: Коммунистический проспект, 33 (малый зал).  Прямую трансляцию конкурса сахалинцы смогут посмотреть на youtubе-канале СахГу.

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