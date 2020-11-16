Лучшего знатока японского языка выберут на Сахалине

Областной конкурс на лучшее знание японского языка пройдет в СахГУ. Как рассказали в университете, в нем могут принять участие люди, которые не жили в Стране восходящего солнца дольше полугода. Каждый конкурсант представит тематическое выступление на японском языке и ответит на вопросы носителей языка по теме своего сообщения.

В первенстве также примут участие и школьники. В качестве особых гостей с театральным представлением на японском языке выступят дошкольники.

Конкурс состоится 17 ноября в 10:00 по адресу: Коммунистический проспект, 33 (малый зал). Прямую трансляцию конкурса сахалинцы смогут посмотреть на youtubе-канале СахГу.