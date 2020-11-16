Участники марафона «Пельмень и его друзья» приглашают южносахалинцев попробовать новинки меню
В областной столице продолжается гастрономический марафон «Пельмень и его друзья». 10 заведений общественного питания предлагают горожанам попробовать знаменитое блюдо, представленное в разных вариациях кухонь мира.
Суши-бар «Мацури» участвует в марафоне уже второй год. Кулинарное событие стало поводом, чтобы презентовать посетителям три новинки меню. Это манты с гороховым пюре и беконом, корейское блюдо камди токи (картофельное пянсе с начинкой из свинины и кимчи) и китайские пельмени димсамы с морепродуктами. Как отмечает шеф-повар Андрей Ким, в приготовлении каждого из них имеются свои особенности. Так, изюминка димсамов — тончайшее тесто из картофельного или кукурузного крахмала. Прекрасно дополняет блюдо овощная подушка. Каждый димсам кладется на кусочек свежего кабачка и затем отправляется в пароварку.
– Тесто запаривается кипящей водой и замешивается, в холодном состоянии ничего не получится, – рассказал о кулинарном процессе Андрей Ким. – У китайцев это очень популярная еда. В Поднебесной димсаны готовят с мясом утки, свининой, кальмаром, крабом. Все невероятно вкусно… Одну из вариаций теперь смогут оценить и наши посетители.
Ценителей изысканных блюд из теста с различными видами начинки также готовы удивить в южно-сахалинском баре «Мусхед». Для участия в марафоне заведение обновило меню, включив в него колдуны, вонтоны и посикунчики по-сахалински. Рецептура к ним была специально разработана шеф-поваром бара.
Отметим, что цена на все фестивальные блюда не превышает 350 рублей. Перечень всех участников марафона представлен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в тематическом разделе «Пельмень и его друзья».
Посетить вкусные места и оценить специальные рецепты можно до 10 декабря. Традиционно, гастрономический марафон является одним из мероприятий, предшествующих уже полюбившемуся всем горожанам зимнему празднику - Дню пельменя. Он фестиваля состоится уже 19 декабря.
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