В Березняках завершается строительство очередного дома для переселения из аварийного жилья
Ход работ на строительной площадке по улице Зеленой в минувшие выходные проинспектировал мэр Сергей Надсадин совместно с руководителями курирующих управлений.
Как доложил мэру заместитель начальника МКУ «Управление капитального строительства» Владимир Зиневич, техническая готовность трехэтажного дома на 9 квартир составляет более 60 процентов. Ведутся работы по обустройству навесной фасадной системы, отделке внутренних помещений. Квартиры будут сдаваться «под ключ»: входные и межкомнатные двери, обои, кафель, линолеум, сантехника, газовое оборудование. Также будет предусмотрено благоустройство прилегающей территории: асфальтирование, озеленение, обустройство тротуаров, парковочных карманов, детской площадки. Срок сдачи объекта по муниципальному контракту — 20 декабря. Перед заселением будущие жильцы смогут осмотреть свои квартиры, затем начнутся процедуры по переселению.
Между тем, на строительной площадке в части выполнения благоустройства территории есть отставание от графика примерно на две недели. По словам представителя подрядной организации, коррективы внесла погода. Сергей Надсадин обратил особое внимание и заказчика, и подрядчика на недопустимость выполнения работ по асфальтированию, обустройству резинового покрытия детской площадки и тем более озеленения, с нарушением технологии. Вопрос поставлен на контроль управления капитального строительства: выполнять работы подрядчик должен исключительно с учетом температурного режима для того или иного вида работ. В крайнем случае часть объема нужно будет перенести на теплый период.
- Все, что связано со строительством домов, переселением людей из аварийного фонда — приоритетное направление работы муниципалитета, находящееся на особом контроле. В прошлом году в Березняках мы сдали два дома на 9 и 18 квартир. Люди в них уже живут, замечаний особых не поступало. Поэтому сейчас задача, чтобы и этот дом был сдан с должным качеством и в положенные сроки, - отметил Сергей Надсадин. - Видим, что основные объемы выполнены, но есть замечания. Будем контролировать.
Завершения строительства с нетерпением ждут и будущие новоселы. Среди них семья Елены Проценко. Квартиру в доме по ул. Зеленая, 16 она получила 33 года назад, когда пришла работать в местный детский сад. Сейчас дом признан аварийным и будет расселен.
- Мы каждый день из окон наблюдаем, как строится наш новый дом. Следим за каждым этапом. Вот сейчас фасад делают, территорию благоустраивают. Расстраиваюсь, если погода подводит строителей. Когда солнечно, они так слажено и дружно работают, - рассказывает Елена. - Наша квартира теплая, уютная, все эти годы мы следили за своим жильем. Только дом деревянный и, конечно, мы хотим переехать в благоустроенное жилье. Я ходила в гости к соседям, которые уже переехали в одну из новостроек. Квартира светлая, есть газ и ванная. Мы тоже ждем своего переезда.
По информации МКУ «Управление жилищной политики», в Березняках после заселения нового дома останется решить вопрос о переселении в благоустроенное жилье еще 33 семей из пяти аварийных домов. Для этих целей запланировано строительство двух домов.
В целом на территории городского округа в 2021 году по программе переселения из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012, планируется переселить 11 200 кв.м. жилого фонда. В том числе, горожане будут заселяться в строящиеся дома по ул. Поповича, 31 и в Ново-Александровске по ул.30 лет Победы. Также продолжится заселение в дома, сданные в конце 2020 года. Таким образом переселено будет около 200 семей.
Отметим, строительство идет в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом страны Владимиром Путиным и поддержанного губернатором Валерием Лимаренко. Данный нацпроект направлен, в том числе, и на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.
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