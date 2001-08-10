Еще три новых рельсобуса прибыли на Сахалин

Три новых рельсовых автобуса прибыли на Сахалин.

Их произвели с учетом пожеланий островитян. Транспорт получил удобные мягкие кресла, между которыми установлены розетки для подзарядки телефонов и ноутбуков. Также в поездах появилась улучшенная система отопления

Модернизированные рельсовые автобусы планируют использовать на дальних маршрутах – из Южно-Сахалинска до Поронайска и Томари. Также один подвижной состав будет курсировать на западном побережье острова. Технику рассчитывают пустить на линию уже в декабре.

Два трехвагонных и один двухвагонный "Орланы" произвели на предприятии "Метровагонмаш" (Мытищи, Московская область). В пути на Сахалин рельсовые автобусы находились почти три с половиной недели. В ближайшие дни специалисты оснастят транспорт навесным оборудованием – его доставляли отдельно, чтобы не повредить.

– Сейчас нам предстоит проверить узлы и агрегаты на работоспособность и провести обкатку техники, – пояснил сотрудник завода "Метровагонмаш" Сергей Нагорный.

Напомним, новый для острова вид транспорта начал курсировать осенью прошлого года. РА-3 выполняют рейсы по пригородным маршрутам: Южно-Сахалинск–Томари, Томари–Холмск, Южно-Сахалинск–Корсаков.

Вскоре на линию "Южно-Сахалинск–Ноглики" встанут 18 комфортных пассажирских вагонов, уточнили в пресс-службе областного правительства.