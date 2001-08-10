10 тысяч экспресс-тестов на COVID-19 закупают для поликлиник Сахалинской области. Такое поручение дал губернатор Валерий Лимаренко. Из регионального бюджета на эти цели выделят 16 миллионов рублей.

Экспресс-тесты необходимы, чтобы за считанные минуты выявлять случаи заражения инфекцией. Для сравнения – сегодня проверка на коронавирус может длиться в среднем от 3 дней до недели. Жители обеспокоены столь долгими проверками и просят главу региона в социальных сетях повлиять на ситуацию.

– Эти тесты позволяют сделать мазок и уже в течение 8 минут определить – есть ли у пациента COVID-19 или нет. Все это помогает ускорить лечение и в ряде случаев избежать осложнений, – отметил губернатор.

Кроме того, на особом контроле сахалинских властей находятся вопросы лекарственного обеспечения региона. Так, по словам главы областного минздрава Владимира Кузнецова, популярный среди жителей противовирусный препарат «Арбидол» сегодня можно найти в сети государственных аптек «Фармация». В ближайшее время планируется провести прямые переговоры с поставщиком препарата для получения новой партии. В течение 10 дней в область рассчитывают поставить еще 10 тысяч упаковок противовирусного средства.

Сахалинцев и курильчан призывают не запасаться «Арбидолом» впрок – на складах есть достаточный резерв лекарства. А пить его для профилактики не рекомендуется – постоянные дозы препарата только вредят иммунной системе.