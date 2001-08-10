Тихоокеанское
информационное агентство
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13:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Роспотребнадзор: тесты на Covid-19 должны быть готовы за 48 часов

Роспотребнадзор: тесты на Covid-19 должны быть готовы за 48 часов
Роспотребнадзор опубликовал постановление, в котором прописаны новые детали тестирования граждан на COVID-19.  Теперь результаты анализов лечащему врачу или пациенту необходимо предоставить за 48 часов. Документ подписала Главный санитарный врач РФ Анна Попова. Об этом пишет astv.ru.
 
"Срок проведения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование", - прописано в документе. 
 
Накануне глава российского минздрава Михаил Мурашко заявил о недопустимости  задержек с выдачей результатов на COVID-19, лаборатории должны работать круглосуточно. Как ранее сообщало astv.ru, в Сахалинской области некоторым пациентам отказывают в тестировании на коронавирус. После этого они обращаются в платные клиники, где подтверждают заболевание.

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