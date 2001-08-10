Итоги двухлетнего благоустройства туристических маршрутов подводят в Сахалинской области. На обеспечение популярных мест отдыха инфраструктурным минимумом – мусорными контейнерами, туалетными модулями, навигацией, информационными стендами, парковками из областного бюджета направили около 130 миллионов рублей.

В 2019 году областное агентство по туризму утвердило список из 14 приоритетных туристических маршрутов в Корсаковском, Холмском, Томаринском, Макаровском, Невельском, Долинском, Александровск-Сахалинском районах и Южно-Сахалинске. Это направления, ведущие к таким популярным местам показа, как: озеро Буссе, мыс Птичий (Великан), маяк Анива, мыс Евстафия и бирюзовые озера, Ведьмин и Чертов мосты, Весточка, грязевой вулкан в селе Ключи, Клоковский водопад и бухта Тихая, мыс и маяк Слепиковского, лежбище сивучей в Невельске, Пугачевский грязевой вулкан, Три брата и мыс Жонкиер, хребет Жданко, Южное кольцо.

– Сейчас на приоритетных туристических маршрутах работает 19 туалетных модулей, а к концу года их будет 33, установлено 93 знака навигации. Помимо этого, были закуплены мусорные контейнеры, обустроены тропа на Клоковском водопаде, смотровая площадка и парковка в Томари. Делается это для того, чтобы сахалинцам и гостям региона было комфортно и удобно отдыхать, – рассказал ведущий советник агентства по туризму Сахалинской области Иван Шевченко.

Значительная часть работ по благоустройству велась в Корсаковском районе, где проходит сразу 4 туристических маршрута. На пути следования маршрутов работает 9 туалетных модулей (еще два появятся до конца года), установлены знаки навигации, беседки, лавки и урны. На территории муниципального образования установлено 6 крытых контейнерных площадок для раздельного сбора мусора – в районе завода СПГ, в селах Охотское, Озерское, Береговое, Новиково, при повороте на Лесное.

Помимо этого, изготовлены и будут установлены в следующем году на приоритетных направлениях информационные стойки с краткими справками о природных достопримечательностях региона.

– Мы часто получаем положительные отзывы от жителей и гостей острова. Все-таки комфорт очень важен в наше время, а элементарное наличие обустроенных зон отдыха положительно сказывается на времяпровождении и настроении туристов, – рассказала ведущий советник департамента экономического развития администрации Корсаковского городского округа Ирина Голятина.

Дополнительно на другие туристические объекты – создание системы проката самокатов в Южно-Сахалинске, приобретение пяти экскурсионных автобусов, двух вахтовых машин в Курильском районе, благоустройство Дагинских источников, набережных и рекреационных парков муниципальным образованиям за два года было выделено около 300 миллионов рублей.