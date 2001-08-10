Молодежь Сахалина и Курил приглашают к участию в конкурсе «Диалог культур». Мероприятие проводит Федеральное агентство по делам национальностей. В 2020 году одной из главных задач конкурса является выявление и представление широкой общественности талантливых и одаренных молодых людей разных национальностей, занимающихся творчеством с использованием уникальных традиционных техник, инструментов, приемов и навыков на национальных языках.

«Диалог культур» будет способствовать созданию молодежного межкультурного коммуникативного пространства, способствующего гармонизации межнациональных отношений, развитию национальных культур и этнокультурного просвещения граждан в стране.

В рамках конкурса предусмотрено 8 номинаций: «Рисунок на национальную тематику», «Декоративно-прикладное искусство», «Национальные виды спорта», «Национальный костюм», «Блюдо национальной кухни», «Национальная песня», «Национальный танец», «Национальный фольклор».

Конкурсная программа состоит из 2 этапов: отборочного и образовательного.

Для участия в отборочном этапе в период с 9 по 22 ноября 2020 года необходимо записать качественную видеопрезентацию своего номера в национальном костюме (длительностью до 3-х минут) и выложить на сайте в выбранной номинации.

В период с 24 по 28 ноября 2020 года 150 участников, прошедших отборочный этап, примут участие в образовательной программе проекта.