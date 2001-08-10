В Южно-Сахалинске завершились работы по подготовке скверов к зиме

В областной столице завершились работы по вывозу из городских скверов скамеек и урн, чтобы они не мешали расчистке от снега. Специалисты МБУ «Зеленый город» переводят эти объекты на зимнее содержание и приводят их в порядок к началу летнего сезона.

- Ежегодно часть скамеек и урн убирают на зиму. Мы их обязательно моем, красим, ремонтируем. И уже в начале апреля возвращаем на место. В этом году предстоит починить порядка 80 скамеек, которые пострадали от неаккуратного использования. Стационарные скамьи, которые остаются зимовать на улице, также будут обновлены, - рассказывает мастер МБУ «Зеленый город» Татьяна Осинцева.

Напомним, кроме этого, к наступлению холодов подготовлено около 20 км зеленых насаждений: кустарники, живые изгороди и деревья закрыты специальными ограждениями, чтобы уберечь от тяжести снега.

Также специалисты убрали все однолетники, украшавшие улицы и скверы областной столицы в теплые месяцы. На склад вывезено порядка 1000 различных вазонов и других малых архитектурных форм.