Областная библиотека организовала доставку книг на дом для южносахалинцев 65+

Читатели Сахалинской областной универсальной научной библиотеки старше 65 лет теперь могут заказывать книги на дом.

Также услуги выездного абонемента по-прежнему доступны для инвалидов, маломобильных пожилых людей и женщин в декретном отпуске, проживающих в Южно-Сахалинске и его планировочных районах.

Сотрудники центра мобильного обслуживания СахОУНБ при необходимости окажут читателям квалифицированную помощь в подборе художественной и научно-популярной литературы, а также бесплатно доставят ее на дом в удобное время. Справки по телефону: +7 (4242) 45-25-25.