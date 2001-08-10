В областном центре завершают модернизацию центра занятости населения
В областном центре завершают модернизацию центра занятости населения. Учреждение преобразовали в современный кадровый центр «Работа России». В здании провели ремонт и техническое переоснащение, внедрили систему электронной очереди, а также установили информационные терминалы, позволяющие посетителям получать доступ к государственным электронным сервисам.
Специалисты центра будут обслуживать сахалинцев по принципу «жизненных и бизнес-ситуаций», которые разработаны соответственно для соискателей и работодателей. Это позволит уйти от устаревших стандартов трудоустройства.
– Начнем оказывать соискателям комплексную помощь для решения жизненных ситуаций. Это касается всех, кто планирует стать наемным или самозанятым работником. К примеру, если человеку, чтобы выйти на работу, нужно повысить квалификацию, пройти переобучение и устроить ребенка в детский сад, то эти вопросы будут решаться комплексно по принципу «одного окна». Теперь процесс трудоустройства будет проходить эффективнее и быстрее, – рассказала заместитель руководителя областного агентства по труду и занятости населения Наталья Ковалева.
Также кадровый центр будет оказывать комплексную помощь в подборе персонала. Планируется, что первыми заявителями со стороны работодателей станут предприятия-участники нацпроекта по повышению производительности труда, которые – благодаря бережливым технологиям – добились роста производительности и планируют создавать новые рабочие места.
Помещение центра разбито на функциональные секторы. Так, административная часть необходима для информирования посетителей. Кроме того, люди будут ожидать здесь своей очереди к специалистам учреждения.
Также в здании предусмотрены сектор первичного и повторного приема граждан, игровая зона для детей, зона цифровых сервисов, помещение для групповых занятий и консультаций, секторы для индивидуальной работы с соискателями и работодателями.
Важная особенность – теперь учреждение оснащено современной системой «электронной очереди». В терминале регистрации посетителю нужно выбрать необходимую услугу, получить талон с номером и ожидать приглашения на прием к специалисту.
Кроме того, прогрессивные информационные терминалы позволяют получить бесплатный доступ к электронным сервисам. Например, в их числе – портал «Работа в России», «Портал государственных услуг Российской Федерации» и «Онлайнинспеция.РФ».
Обновление учреждения также подразумевало переобучение работников и внедрение стандартов бережливого производства.
Отметим, модернизация важного социального объекта ведется в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
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