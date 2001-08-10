Завод им. М. Федотова ведет работы по зимнему содержанию дорог Южно-Сахалинска и районов
Муниципальное предприятие «Завод им. М. Федотова» и подрядчики, обслуживающие городскую улично-дорожную сеть в рамках муниципальных контрактов, ведут работы по зимнему содержанию дорог Южно-Сахалинска, планировочных районов и сел городского округа.
На предприятиях созданы достаточные запасы противогололедных материалов - песка и соли для обработки дорог, которые будут пополняться в течение зимнего периода. В ночь на 17 ноября было задействовано около 40 единиц техники для расчистки и обработки тротуаров и улиц. В сложные периоды, например, после сильной метели, на расчистку одновременно готовы выйти до 300 единиц техники.
В это время года противогололедные материалы применяются по необходимости в зависимости от погодных условий. Как правило, обработка проезжих частей проводится ранним утром, до массового выезда на дороги транспорта, а также по необходимости в вечернее время. Особое внимание уделяется обработке радиусов перекрестков, а также пешеходных переходов, особенно нерегулируемых
Отметим, что по сложившейся положительной практике улицы центральной части города обрабатывают исключительно технической солью, а тротуары - щебнем мелкой фракции. Такой способ позволяет минимизировать образование слякоти с примесью песка при таянии льда или снега. Второстепенные дороги обрабатывают песко-соляной смесью.
Напомним, по требованию мэра Сергея Надсадина к расчистке пешеходных зон с этого года допускается только спецтехника общей массой не более четырех тонн, колесная база которой не превышает ширину тротуара. Эти требования включены в муниципальные контракты на обслуживание.
К приему снега подготовлены и снежные полигоны.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Коронавирусом на Сахалине заразились еще 124 человека
10:12 Сегодня На Сахалине в онлайн-формате пройдет всероссийская конференция по вопросам развития казачества
10:42 Сегодня Областная библиотека организовала доставку книг на дом для южносахалинцев 65+
11:04 Сегодня «Сахалинские Акулы» провели свой первый из 4 оставшихся выездных матчей в Санкт-Петербурге
15:32 13 Ноября Автодороги Тымовское-Александровск-Сахалинский и Онор-Ноглики закрыты для движения
13:12 12 Ноября Для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией в Сахалинской области выделено 904 койки
16:12 12 Ноября Семье погорельцев из Долинска нужна помощь
17:32 13 Ноября В предстоящие выходные на Сахалине немного потеплеет
14:32 22 Октября Единую вакцину против гриппа и COVID-19 создадут в России
15:04 23 Октября Главврач больницы в Коммунарке проведет телемост для дальневосточных врачей
17:12 23 Октября Циклон придет на Сахалин и на следующей неделе
15:32 23 Октября Улицу Горный воздух закроют для движения на время проведения «Ночного забега»
Выбор редакции
- 11:32 Вчера Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
- 16:12 12 Ноября Семье погорельцев из Долинска нужна помощь
- 15:04 23 Октября Главврач больницы в Коммунарке проведет телемост для дальневосточных врачей
- 14:32 22 Октября Единую вакцину против гриппа и COVID-19 создадут в России
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?