Тихоокеанское
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12:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Завод им. М. Федотова ведет работы по зимнему содержанию дорог Южно-Сахалинска и районов

Завод им. М. Федотова ведет работы по зимнему содержанию дорог Южно-Сахалинска и районов

Муниципальное предприятие «Завод им. М. Федотова» и подрядчики, обслуживающие городскую улично-дорожную сеть в рамках муниципальных контрактов, ведут работы по зимнему содержанию дорог Южно-Сахалинска, планировочных районов и сел городского округа.

На предприятиях созданы достаточные запасы противогололедных материалов - песка и соли для обработки дорог, которые будут пополняться в течение зимнего периода. В ночь на 17 ноября было задействовано около 40 единиц техники для расчистки и обработки тротуаров и улиц. В сложные периоды, например, после сильной метели, на расчистку одновременно готовы выйти до 300 единиц техники.

В это время года противогололедные материалы применяются по необходимости в зависимости от погодных условий. Как правило, обработка проезжих частей проводится ранним утром, до массового выезда на дороги транспорта, а также по необходимости в вечернее время. Особое внимание уделяется обработке радиусов перекрестков, а также пешеходных переходов, особенно нерегулируемых 

Отметим, что по сложившейся положительной практике улицы центральной части города обрабатывают исключительно технической солью, а тротуары - щебнем мелкой фракции. Такой способ позволяет минимизировать образование слякоти с примесью песка при таянии льда или снега. Второстепенные дороги обрабатывают песко-соляной смесью.

Напомним, по требованию мэра Сергея Надсадина к расчистке пешеходных зон с этого года допускается только спецтехника общей массой не более четырех тонн, колесная база которой не превышает ширину тротуара. Эти требования включены в муниципальные контракты на обслуживание.

К приему снега подготовлены и снежные полигоны. 

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