Сахалинские предприниматели получат средства на строительство модульной гостиницы на острове Итуруп

О своих проектах по развитию туризма на островах рассказали победители конкурса федеральных грантов. До конца года три компании, чьи идеи оказались лучшими, должны заключить соглашения с федеральным агентством по туризму и получить выплаты. На воплощение идей в жизнь у предпринимателей есть полгода.

Максимальную сумму гранта – три миллиона рублей получит компания «PressPass». Деньги пойдут на создание мобильной платформы для путеводителей. В приложении пользователь сможет легко скачать на смартфон гид по интересующим туристическим направлениям.

– Линейка гидов нашей компании активно развивается и сегодня насчитывает уже более 20. Мы намерены сделать их доступными для аудитории в цифровом виде. Информацию можно будет использовать как онлайн, так и офлайн. Для нас это новая аудитория, новый формат коммуникации и новые технические возможности, – говорит генеральный директор компании «PressPass» Алексей Литвинов.

Такую же сумму на реализацию своего проекта получит туристический центр «Сахалин и Курилы». Средства пойдут на строительство модульной гостиницы на острове Итуруп.

– В рамках первой очереди проекта планируется строительство административного корпуса со столовой, комнатой отдыха для персонала, санузлами и техническими помещениями под кемпинги. Во вторую очередь появятся домики и кафе, – рассказал генеральный директор туристического центра «Сахалин и Курилы» Сергей Василисков.

Грант в размере 1,4 миллиона рублей выделили сахалинской туристической компании «Дрим» на приобретение аудио- и радиогидов. Сотрудники уже приступили к описанию туристических маршрутов, которые будут записаны и доступны для туристов на пяти языках.

– Сегодня в Сахалинской области не хватает переводчиков с английского, корейского, китайского и японского языков. Поэтому гостям из этих стран будет удобно взять в аренду аудио- и радиогиды и пройти по маршрутам как в туристических группах, так и самостоятельно, – рассказала генеральный директор компании «Дрим» Юлия Бак.

Помимо федеральной поддержки, получатели грантов должны вложить в реализацию проектов не менее 30 процентов собственных средств.

Позже на сайте конкурса будут сформированы личные страницы каждого получателя грантов, где будут размещаться фотоотчеты, отзывы и другая информация. С проектами и ходом их реализации смогут знакомиться всех желающие.

Напомним, федеральные гранты предпринимателям на развитие туризма в России предоставляются впервые. Из более 4 тысяч заявок со всей страны конкурсная комиссия определила 474 победителя. На реализацию новой меры поддержки правительство РФ выделило 1,2 миллиарда рублей.