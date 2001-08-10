На Сахалин отправили 18 современных железнодорожных вагонов
С декабря 2020 года они начнут курсировать на линии «Южно-Сахалинск–Ноглики». Современные вагоны изготовлены по заказу РЖД на Тверском заводе, который сегодня является флагманом вагоностроения в России. Поступление позволит существенно обновить подвижной состав, который обслуживает жителей и гостей острова.
В партии – 10 вагонов с четырехместными купе и 4 – с двухместными, 2 некупейных вагона и 2 штабных пассажирских вагона с купе для маломобильных пассажиров. Последние рассчитаны на четырех человек, в них имеется аварийный выход, специальное подъемное устройство для посадки и высадки людей с ограниченными возможностями здоровья.
Все вагоны оборудованы туалетными комплексами с душевой кабиной, пурифайерами для питьевой воды, в купе есть индивидуальные сейфы, пассажирские места оснащены персональными розетками и разъемами USB.
Поступление новых вагонов для АО «Пассажирская компания «Сахалин» позволит обновить треть железнодорожного парка в регионе.
Напомним, накануне на Сахалин доставили три новых рельсовых автобуса. Их планируют использовать на дальних маршрутах – из Южно-Сахалинска до Поронайска и Томари. Один подвижной состав будет курсировать на западном побережье острова.
Новый для Сахалина вид транспорта начал курсировать осенью прошлого года, после перешивки узкоколейки на общероссийский стандарт. Также в 2019 году в регион доставили 138 вагонных тележек с Тверского вагоностроительного завода. Техника необходима, чтобы использовать железнодорожный транспорт на широкой колее.
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