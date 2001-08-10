Тихоокеанское
информационное агентство
18 Ноября 2020
Сегодня 13:56
76,25|90,39|43,98
На Сахалин отправили 18 современных железнодорожных вагонов
13:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Стадион в Горнозаводске введут в эксплуатацию в 2021 году

Стадион в Горнозаводске введут в эксплуатацию в 2021 году

Мэр Невельского района Алексей Шабельник посетил стадион в Горнозаводске. Строительные работы на данном спортивном объекте проводились при поддержке регионального Правительства.

Стадион обустроен трибуной на 200 мест с навесом от дождя, металлическим ограждением по периметру длиной 528 погонных метров, футбольными воротами, перекладинами, брусьями, скамьями гимнастическими, воркаут-комплексом, освещением и парковочными местами для автомобилей. 

Как сообщают в администрации района, пока стадион не сдан в эксплуатацию, уложенное на футбольное поле натуральное травяное покрытие площадью 7864 кв. метра должно укорениться в грунте. Для безопасной эксплуатации стадиона беговые дорожки нужно  оборудовать резиновым покрытием.

Сейчас решается вопрос о выделении денежных средств из областного бюджета на устройство  резинового покрытия. Ввод стадиона в эксплуатацию состоится в 2021 году.

В мэрии отмечают, что рядом со стадионом в следующем году начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?