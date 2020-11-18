Парикмахерским Южно-Сахалинска напоминаю о возможности получить социальный статус

Администрация города Южно-Сахалинска напоминает о возможности присвоения предприятиям, предоставляющим парикмахерские услуги, статуса «социальная парикмахерская».

При его наличии субъекты малого и среднего предпринимательства могут воспользоваться механизмом финансовой поддержки на возмещение части документально подтвержденных затрат по аренде нежилого помещения, используемого хозяйствующим субъектом или оплате электрической энергии, отопления нежилого помещения, используемого собственником.

Для получения дополнительной информации обращаться по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 62 А, каб. 9, телефоны: 300743 (доб.3), 300743(доб.1).