На Сахалине начали выращивать ламинарию и морского ежа. Деликатес будут культивировать в акваториях залива Анива и Татарского пролива. Это позволит островному региону получить уникальный практический опыт в новых направлениях марикультуры, а также расширить ассортимент натуральных и полезных продуктов.

Выращиванием морепродукта занимается компания ООО «КроксПро». Специалисты предприятия выпустили в залив Анива более 73 миллионов зооспор «морской капусты». Уже через два года здесь соберут «урожай» весом более 400 тонн. Чтобы получить клетки водорослей, необходимые для размножения, ламинарию просушивали в специальной бумаге в течение нескольких дней.

Также предприятие занимается выращиванием деликатесов в акватории Татарского пролива. В Невельском районе специалисты оспорили камни – поместили на них зооспоры, после чего погрузили в море, разместив между ними маточные слоевища морской капусты. Через несколько лет здесь добудут не менее 400 тонн полезного продукта.

– Сбор «урожая» будет осуществляться только в границах своего рыбоводного участка. Претендовать на водные биоресурсы, которые воспроизводятся естественным путем, юридическое лицо не имеет права, – заметил и.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Сергей Ом.

Еще одно новое направление работы – культивирование морского ежа. В акваторию Татарского пролива выпустили более 2 миллиардов личинок ценного вида иглокожих. В ближайшие годы они подрастут, и компания сможет добыть около 500 тонн морепродукта.

– Отдельного внимания заслуживает уникальный процесс оплодотворения яйцеклеток самок морского ежа в искусственных условиях – его на Сахалине выполнили впервые. Необходимых для выращивания иглокожих производителей доставили с Курильских островов, – рассказала начальник отдела аквакультуры Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Светлана Сидорова. – Выпуск в море зооспор японской ламинарии и личинок серого морского ежа в островном регионе состоялся впервые за всю историю. Уверена, что новый опыт будет активно распространяться.

Отметим, сегодня в Сахалинской области марикультурой занимаются 7 организаций. Интерес к указанному виду деятельности растет.