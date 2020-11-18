В Новоалександровске закроют сквозной проезд в ночь на 20 ноября

Сквозной проезд по переулку Горького в Новоалександровске в районе железнодорожного переезда закроют в ночь с 19 на 20 ноября.

Как сообщили в мэрии города, ограничения продлятся с 22.00 до 06.00. Они связаны с дорожными работами на переезде.

Автомобилистов просят быть внимательными при движении в указанном районе.м