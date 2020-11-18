В Сахалинской области начали применять новые санитарные правила в лечении пациентов с коронавирусом
В Сахалинской области начали применять новые санитарные правила в лечении пациентов с коронавирусом. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова. Об изменениях в работе медучреждений и лечении пациентов с коронавирусом рассказали руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова и министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.
Прежде всего, перемены касаются контактных лиц. Теперь гражданам, у которых не проявляются клинические симптомы, нет необходимости проходить лабораторное исследование на ковид. Они будут проходить двухнедельную изоляцию в домашних условиях.
– Это правило касается и взрослых, и детей. Если за этот период заболевание не проявляется, то контактных выписывают без дополнительных медицинских манипуляций. Ранее необходима была обязательная сдача анализов, – пояснила главный санитарный врач по Сахалинской области Ольга Фунтусова.
Поправки внесены и в правила выписки больных коронавирусной инфекцией из стационара. Теперь пациент может выписаться по показателям здоровья до получения результата лабораторного исследования и продолжить лечение дома под наблюдением специалиста из поликлиники. Нововведение не касается людей, у которых постоянным местом жительства является общежитие или гостиница.
– Еще одно из ключевых изменений – выписка по одному отрицательному результату ПЦР-диагностики. Прежде нужно было дождаться результатов двух мазков, взятых у пациентов с определенным интервалом. Сейчас накопленный клинический опыт показывает, что для принятия такого решения достаточно однократного исследования, – сказал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.
Документ Главного государственного санитарного врача РФ регламентирует и количество анализов, которые необходимо проводить в регионе. Это не менее 200 исследований на 100 тысяч жителей в сутки. На островах сегодня делают 489 анализов на такое количество человек. Таким образом, региональный показатель превышает общероссийский более чем в два раза. В результате в Сахалинской области своевременно выявляются заболевшие и сохраняется низкая смертность от коронавируса.
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