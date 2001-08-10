На Сахалине завершилось строительство подъездного пути к апарт-отелю резидента ТОР «Горный воздух»
На Сахалине завершилось строительство подъездного пути к апарт-отелю резидента ТОР «Горный воздух». К строящемуся гостиничному комплексу теперь ведет новая асфальтированная дорога. Ее построили в рамках исполнения плана-графика мероприятий по созданию инфраструктуры территории опережающего развития «Горный воздух», утверждённого Минвостокразвития России.
– Строительство подъездного пути к гостиничному комплексу – это ещё один шаг к созданию комфортных условий для жителей и гостей области, предпочитающих активный образ жизни, – отметил министр спорта региона Сергей Буренков. – Комплекс по праву считается визитной карточкой Сахалина, поэтому его гости достойны самых лучших условий.
– Туроператоры всегда рады, когда наш город преображается, становится комфортным и удобным не только для гостей, но и для жителей региона, – в свою очередь, сказала Юлия Бак, генеральный директор туристической компании «Дрим». – Новая дорога позволит нашим туристам спокойно добираться до своего отеля и наслаждаться активным отдыхом на СТК «Горный воздух».
Строительство подъездного пути началось в сентябре этого года. Работы завершились досрочно благодаря действиям подрядчика и благоприятной погоде. Сейчас ведется приемка объекта, необходимые документы направлены в государственную инспекцию.
– Дорога строилась с ноля, выполнялись земляные работы, укладывалось асфальтобетонное покрытие. Протяженность проезда – 145 метров, ширина дорожного полотна – 6 метров. Дорога двухполосная, включает в себя пешеходную зону, на всём протяжении установлено 6 опор освещения, которые работают как от солнечных батарей, так и от ветра. В целях безопасности выполнено укрепление прилегающего склона, – рассказал главный инженер СТК «Горный воздух» Александр Кокшаров.
Напомним, гостиничный комплекс, который строится на западном склоне горы Большевик в Южно-Сахалинске, будет включать 24 домика. Площадь апартаментов составляет от 40 до 120 квадратных метров. Строительство ведет резидент территории опережающего развития «Горный воздух» – компания «Сахалин Шале». Комплекс расположен на участке общей площадью около 9 тысяч квадратных метров, в непосредственной близости от горнолыжных трасс.
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