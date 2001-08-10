В Южно-Сахалинске улицу Курильскую отремонтировали c учетом мнения жителей
В Южно-Сахалинске завершился капитальный ремонт ул. Курильской на участке от ул. Комсомольской до ул. Физкультурной (ЖК «Адмирал»). Выполнены работы по асфальтированию проезжей части, обустроены тротуары, организованы зеленые зоны.
Как отметили в МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», во время проведения капитального ремонта улицы жители активно высказывали свои предложения по корректировке некоторых моментов проекта и вносили дополнения. Практически все пожелания, которые не противоречили строительным нормам и требованиям контракта, были учтены. В том числе, организованы дополнительные пешеходные дорожки вблизи жилых домов, также подрядчик произвел отсыпку подъездных путей к домам.
Регулярно на место работ выезжал мэр Сергей Надсадин. Он лично контролировал и обсуждал с жителями ход строительства. Одним из важных совместных решений стало максимальное сохранение деревьев, которые попали в границы благоустройства и должны были быть снесены. По поручению мэра и в соответствии с пожеланиями жителей в проект внесли корректировки и сместили пешеходные зоны, благодаря чему деревья удалось сохранить.
Отметим, в связи с изменением проекта капитального ремонта на участке ул. Курильской от ул. Комсомольской до ул. Леонова решается вопрос об организации одностороннего движения транспорта.
Сейчас основные работы на объекте завершены, подрядная организация обустраивает озелененные территории: идет устройство растительного грунта.
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