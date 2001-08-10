Сквозной проезд по переулку Горького в Новоалександровске закроют на ночь

Сквозной проезд по переулку Горького в Новоалександровске в районе железнодорожного переезда будет закрыт в ночь на пятницу.

Ограничения продлятся с 22.00 19 ноябрНя до 06.00. Они связаны с дорожными работами на переезде. Автомобилистов просят быть внимательными при движении в указанном районе.