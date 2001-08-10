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11:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Сквозной проезд по переулку Горького в Новоалександровске закроют на ночь
Сквозной проезд по переулку Горького в Новоалександровске в районе железнодорожного переезда будет закрыт в ночь на пятницу.
Ограничения продлятся с 22.00 19 ноябрНя до 06.00. Они связаны с дорожными работами на переезде. Автомобилистов просят быть внимательными при движении в указанном районе.
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Новости общества Сахалина и Курил
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