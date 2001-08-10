Написать письмо Деду Морозу могут юные сахалинцы

Почта Деда Мороза начинает работать в городском парке Южно-Сахалинска. Письма все желающие могут принести в центр "Теремок".

"Те, кто искренне верит в чудеса, те, кто вел себя весь год хорошо и слушался родителей, могут написать письмо о своей мечте или самом сокровенном желании и опустить в почтовый ящик!", - отметили в учреждении.

Перед Новым годом, когда ящик наполнится, сотрудники городского парка соберут все письма и отправят их настоящему Деду Морозу в Великий Устюг.