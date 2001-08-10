В медучреждениях Сахалина внедряют «Электронных фармакологов»
В медучреждениях Сахалина внедряют «Электронных фармакологов». Теперь воспользоваться новыми возможностями смогут специалисты областной больницы. Система в фоновом режиме будет отслеживать лекарственные назначения врачей и выдавать им рекомендации от мировых экспертных сообществ. Установкой специализированного программного обеспечения займется его разработчик – компания «Соцмедика», которая является резидентом «Сколково».
В течение двух месяцев в тестовом режиме система работала в 4 и 6 поликлиниках Южно-Сахалинска, городской больнице имени Ф. С. Анкудинова, а также Корсаковской и Долинской ЦРБ. Теперь специалисты этих медучреждений смогут использовать программу-помощника на постоянной основе.
– По итогам работы «Электронного фармаколога» будет приниматься решение о дальнейшем широком использовании этой практики. Считаем программу интересной и полезной. Перспективы ее применения зависят, в том числе от возможностей интеграции в медицинскую информационную систему, – рассказал областной министр здравоохранения Владимир Кузнецов.
Специалисты отмечают, назначение одного лекарственного препарата может различаться даже у родственников со схожим анамнезом. Чтобы не ошибиться, врач должен учитывать мельчайшие нюансы в состоянии здоровья и последние клинические данные о применении медикамента. «Электронный фармаколог» в фоновом режиме анализирует поступающие клинические рекомендации от мировых экспертных сообществ и выдает рекомендации на автоматизированном рабочем месте врача.
– Система не отвлекает и выдает клинически обоснованные рекомендации с учетом истории болезни пациента и принимаемых им препаратов. Тем самым увеличивается эффективность лечения, а доверие пациента к врачу растет. Также экономится время: не приходится объяснять назначение той или иной схемы лечения. Очень удобно, что программа позволяет узнать подробную информацию о препарате – его аннотацию, аналог и действующее вещество. Ведь, например, диклофенак имеет свыше ста торговых наименований, – поделился опытом и. о. главного врача поликлиники № 4 Южно-Сахалинска Алексей Ефимов.
По словам разработчиков, сегодня система содержит последние методические рекомендации, в том числе по коронавирусной инфекции (COVID-19).
– «Электронный клинический фармаколог» нашего резидента уже используется в клиниках Москвы, Московской области, Ленинградской, Мурманской и других областей. С учетом полученного опыта «Соцмедика» обещает развернуть систему на Сахалине в полную силу уже в этом году, – рассказала Юлия Щеглова, проектный менеджер кластера биомедицинских технологий «Сколково». – Сахалинские врачи получат надежного помощника в работе с пациентами в самое ближайшее время, что так важно в условиях пандемии коронавируса.
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