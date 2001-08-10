Движение по переезду в Южно-Сахалинске перекроют в ночь на пятницу

В ночь с 19 на 20 ноября будет полностью перекрыто движение автотранспорта по железнодорожному переезду на переулке Горького в Южно-Сахалинске (планировочный район Новоалександровск). С 22.00 четверга до 6.00 пятницы на нем будет производиться монтаж устройства заграждения переезда.

Дальневосточная железная дорога просит водителей отнестись с пониманием к вынужденным неудобствам и принять во внимание данную информацию при планировании своей дороги.