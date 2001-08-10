В Сахалинской области почти 7 тысяч семей получают выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Почти 7 тысяч семей в Сахалинской области получают выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет. В этом году из регионального бюджета на эту меру поддержки направили более 618 миллионов рублей.

Выплата предоставляется малоимущим семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Она составляет половину величины прожиточного минимума для детей за 2 квартал предыдущего года. В этом году сумма пособия составляет 8054,5 рублей в месяц, сообщили в правительстве области.

- Заявление нужно писать один раз, все необходимые сведения органы соцзащиты запрашивают в порядке межведомственного взаимодействия. Обратившимся до 31 декабря 2020 года выплата назначается с января текущего года, но не ранее, чем ребенку исполнится три года, - отметила начальник отдела модернизации социальных выплат министерства соцзащиты Елена Степанова.

В основном заявления на выплату поступают через единый портал государственных услуг. Также его можно подать непосредственно в отделение центра социальной поддержки по месту жительства или в отделениях МФЦ.

- В нашей семье работает только муж, я занимаюсь уходом за детьми. Заявление на выплату я подала через портал Госуслуг, через три недели пришло смс-уведомление о том, что наша семья подходит на выплату. Еще через две недели нам поступили деньги с перерасчетом с января. Я никаких документов не предоставляла, только заявление. Очень быстро и удобно. Для нашей семьи - это большая помощь, - поделилась мама двоих детей из областного центра Татьяна Лапина.

Право на ежемесячную выплату имеют семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, за основу берется второй квартал предыдущего года (14 844 рублей). Выплату предоставляют гражданам Российской Федерации при условии, что ребенок также имеет российское гражданство и проживает совместно с заявителем.

Напомним, ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно установили с 1 января 2020 года Указом президента России.