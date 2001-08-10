Тихоокеанское
информационное агентство
20 Ноября 2020
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16:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Сахалинской области могут проверить себя на знание основ права

Жители Сахалинской области могут проверить себя на знание основ права
Всероссийский правовой (юридический) диктант пройдет с 3 по 10 декабря в Сахалинской области. Участие в нем может принять любой желающий в возрасте от 14 лет.
 
Диктант проведут в режиме онлайн на официальном портале юрдиктант.рф.
Мероприятие посвятили ежегодному празднованию Дня юриста.
 
Участники диктанта получат сертификаты, сообщили в правительстве островного региона.

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