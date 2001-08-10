Администрация Южно-Сахалинска комплексно подходит к развитию жилого р-на между ул. Больничной и Авиационной

За последние годы на территории в границах улиц Больничная-Авиационная-Ленина-пр.Мира было расселено и снесено 24 аварийных дома. Освободившиеся земельные участки администрация Южно-Сахалинска использует для развития района: здесь ведётся строительство жилья, запланированы социальные объекты, зоны отдыха и вся сопутствующая инфраструктура.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин ставит перед курирующими вице-мэрами и руководителями департаментов задачу - выстроить эту работу комплексно и сформировать в данном районе комфортную городскую среду с учетом существующей и планируемой застройки, а также мнения проживающих здесь горожан.

Одно из основных требований как к муниципальной, так и коммерческой перспективной жилой застройке в этом районе – дома не должны быть высотными и с обязательной организацией в шаговой доступности от них нормативного количества парковочных мест.

Так, в ближайшие дни муниципалитет объявит повторный аукцион на проектирование и строительство жилых домов для переселения жителей двух аварийных общежитий по Коммунистическому проспекту (7 мкр). Напомним, объявленный ранее аукцион был отменен по решению мэра Сергея Надсадина, поскольку предусматривал строительство двухсекционного дома с переменной этажностью 9-14 этажей на 176 квартир. Против строительства зданий такой высоты также выступили жители. Основные их аргументы: большая этажность, нехватка парковок. Мэр согласился с людьми и категорически запретил строить «свечки» в этом районе.

В конце октября он поручил рассмотреть другой вариант: один дом высотой 5 этажей построить на ул. Больничной, а для второго подыскать альтернативный участок. Были рассмотрены разные районы, детально изучена градостроительная документация, актуализированы планы муниципалитета по социальным и инфраструктурным объектам. В итоге было принято решение - второй дом построить также в южной части города на муниципальной земле, относящейся к зоне жилой застройки. Новый участок расположен неподалёку от ранее выбранного места. Однако есть ряд существенных отличий от предыдущих планов администрации, не поддержанных ни жителями, ни мэром.

Так, вместо «свечек» будет возведён пятиэтажный жилой комплекс. Два дома по 80 однокомнатных квартир. Строительство планируется осуществить в несколько этапов и постепенно переселять людей, живущих сейчас в ветхих общежитиях и ждущих новые квартиры. Конкретные решения по конфигурации и размещению зданий на муниципальном участке будут приниматься на самом первом этапе — проектирования. Особо отметим, что проектом планировки и межевания территории для будущих жильцов муниципальных домов в границах отводимого земельного участка предусмотрена территория для хранения автотранспорта. Парковка будет расположена в шаговой доступности. Таким образом нагрузка на соседние придомовые территории сведена к минимуму. Готовые проекты обязательно обсудят с жителями.

Проектом планировки этой территории также предусмотрено размещение детского сада на 240 мест, спортивной площадки, объектов торговли и общественного питания. Напомним, что школа более чем на 1000 мест будет построена в рамках образовательного квартала на земельном участке в районе перекрестка улиц Комсомольской и Больничной.

Также с восточной стороны будущего детского сада будет обустроен большой сквер для отдыха.

Отдельное внимание в развитии этого района администрация города и мэр Сергей Надсадин уделяют вопросам дорожной инфраструктуры. Уже идет капитальный ремонт ул. Больничной. Первый участок на днях открыли для движения. Проектом планировки также предусмотрено обустройство новых межквартальных проездов и жилых улиц по принципу максимального сохранения существующих земельных участков и капитальных строений при условии соблюдения градостроительных нормативов. В частности, новый проезд предусмотрен в районе домов № 49 и 45Б по ул. Больничной. Он соединит ул. Больничную и Авиационную и обеспечит дополнительную возможность удобного передвижения по району и доступ к существующим жилым домам.