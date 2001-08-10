Сильный снег с дождем ожидается завтра в 9 районах Сахалина
20 ноября на территории Анивского, Долинского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского районов и города Южно-Сахалинск, ожидается сильный снег с дождем (7-19 мм за 12 часов), усиление ветра до 15-20 м/с, налипание мокрого снега.
Кроме этого, 20 ноября на территории Курильского и Южно-Курильского районов ожидается сильный дождь (15-29мм за 12 часов), усиление ветра до 15-20 м/с., сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов:
- без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов;
- уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;
- отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения;
- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;
- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;
- при необходимости обращаться в дежурные службы.
Единый телефон вызова экстренных служб: 112.
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