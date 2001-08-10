Тихоокеанское
информационное агентство
21 Ноября 2020
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10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Автобусы маршрута № 62 вернулись к прежней схеме движения

Автобусы маршрута № 62 вернулись к прежней схеме движения

В связи с открытием дорожного движения на перекрестке улиц 30 лет Победы и 2-я Красносельская (Ново-Александровск) автобусы маршрута №62 с сегодняшнего дня вернулись к прежней схеме движения и следуют через ул. 30 лет Победы.

Напомним, ранее движение было скорректировано на время работ по прокладке водопровода в этом районе.

Узнать маршруты движения и расписание городских автобусов можно на портале http://bus.yuzhno-sakh.ru или в диспетчерской по телефону 51-00-51.  

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