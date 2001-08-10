Ретро-выставка в городском парке Южно-Сахалинска снова открывает свои двери

Ретро-выставка «Сделано в СССР» городского парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина возобновляет работу.

Каждую субботу с 10:00 до 16:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00) все желающие могут погрузиться в эпоху Советского Союза, увидеть предметы быта того периода.

Напомним, выставка была открыта летом этого года, все экспонаты предоставлены южносахалинцами.

- Для пополнения выставки на протяжении нескольких месяцев после открытия горожане практически ежедневно приносили в музей вещи и различные атрибуты жизни прошлого столетия. Осенью мы закрыли ее на реконструкцию. Теперь экспонатов стало намного больше и обновленная выставка готова открыть свои двери – рассказал директор парка Виктор Калюжный.

Вход свободный.

Справки по телефону: 724 575