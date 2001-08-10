Светофор на перекрёстке Мира - Больничная в Южно-Сахалинске перенастроят

Жители Южно-Сахалинска после открытия улицы Больничной снова начали жаловаться на пробки.

По словам автомобилистов, во время ремонта Больничной поворачивать на проспект Мира в южном направлении стало весьма проблематично. Ранее светофор там работал в том числе и для поворачивающих налево, но эту функцию отключили.

Когда первый участок ремонтируемой дороги открыли, многие водители начали хитрить. Проезжают вниз по Больничной, там разворачиваются, а потом уже совершают правый поворот на пр. Мира. По правилам дорожного движения, тем кто едет сверху, приходится уступать.

"Утром на этом перекрёстке пробка. Днём - пробка. Вечером снова пробка. Многим приходится нарушать, чтобы хоть как-то проехать. Камеры, видимо, не работают, раз люди нарушают", - сетуют горожане.

Прежний режим работы светофора пока не вернули.

Как рассказали в мэрии Южно-Сахалинска, с началом капитального ремонта участка ул. Больничной скорректировали режим работы светофорного объекта, расположенного на пересечении с пр. Мира. После возобновления движения на ремонтируемом участке ведутся работы по регулированию работы светофора. Вернуть режим планируют 20 ноября. Однако в связи с тем, что на этом участке увеличилось число полос движения, в дальнейшем режим работы светофора может быть также скорректирован.