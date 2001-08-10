Три жилых дома сдадут в Южно-Курильске до конца года
Три жилых дома сдадут в Южно-Курильске до конца года. Строительство идет в рамках реализации государственной программы Сахалинской области «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025 годы». Квартиры предназначены для переселенцев из ветхого и аварийного жилья.
Всего в Южно-Курильске на улице Океанской возводят 4 дома, три из них (54 квартиры) введут в эксплуатацию в этом году. Остальные 12 сдадут во 2 квартале 2021 года.
Ход строительства накануне проверил заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Олонцев. Руководители подрядных организаций: ООО «Стратегия», ООО «Форвард ДВ», ООО «СахСпецСтрой» доложили зампреду о ходе строительства и попросили о помощи в ряде случаев, касающихся оформления документации для сдачи объектов. Сергей Олонцев поручил специалистам регионального минстроя подключится к решению этих вопросов.
– Мы должны сдать жилье в срок, чтобы жильцы справили новоселье до Нового года. Просрочки не допустимы. Поэтому необходимо подключится к решению вопросов и оказать не только методическую, но и практическую помощь, – сказал заместитель председателя правительства Сахалинской области.
В этот же день Сергей Олонцев осмотрел еще одну строительную площадку в Южно-Курильске – «Центр культурного развития». Работы на объекте ведутся на уровне котлована. По проекту в двухэтажном здании разместятся краеведческий музей и детская школа искусств (ДШИ). В ДШИ будут концертный зал на 110 посадочных мест, 2 зала для занятий танцами и ритмикой, отдельное помещение для хора, 6 учебных классов для индивидуальных занятий и 2 – для музыкально-теоретических. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.
Сегодня заместитель председателя областного правительства работает на Шикотане.
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