Новый угольный конвейер избавит Углегорский район от вредной пыли. Уникальное инженерное сооружение запустят на Сахалине в 2022 году. Угольный конвейер от Солнцевского разреза до порта Шахтерска станет самым длинным в стране – его протяженность составит 23 километра.

Сейчас в Углегорском районе идут работы по устройству фундамента объекта. Для этих целей в муниципалитет доставили 10 километров конвейера и почти 500 тонн металлоконструкций. Такая информация прозвучала в ходе прямой линии губернатора Валерия Лимаренко с жителями района.

– Считаю, что это очень важный для муниципалитета объект. Поскольку он позволит улучшить экологию и сделает жизнь местных жителей комфортнее, – подчеркнул глава региона.

Сегодня доставка полезного ископаемого от разреза до порта осуществляется с помощью большегрузных машин. Из-за этого частицы угольной пыли попадают в воздух. Конвейер закрытого типа позволит уйти от этой проблемы.

– Сооружение находится на безопасном удалении от населенных пунктов. Уголь будет транспортироваться в закрытой галерее, без пыли и шума. Все риски мы минимизировали, – рассказал глава района Сергей Дорощук.

В своем вопросе один из жителей муниципалитета рассказал также об аварийных ситуациях, которые на местных дорогах создают грузовики. Сахалинец предложил восстановить старую объездную дорогу.

– Объезд, на наш взгляд, строить нецелесообразно. А вот обеспечить содержание дорог по новым нормативам нужно. Мы уже дали соответствующее поручение местному ДРСУ. Поменяем там интенсивность прохода специальной техники с дорожными щетками, которые позволяют убирать грязь с проезжей части. Улучшим и качество разметки, – отметил областной министр транспорта и дорожного хозяйства Валерий Спиченко.

Еще одно важное направление работы по улучшению экологии в Углегорском районе – ликвидация несанкционированных свалок. Так, к сегодняшнему дню в рамках проекта «Чистые острова» рабочие вывезли 165 незаконных залежей мусора.

Также в муниципалитете продолжается установка современных контейнеров. Обустроено 55 площадок для них и приобретено 225 емкостей.