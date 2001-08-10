Тихоокеанское
информационное агентство
21 Ноября 2020
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13:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Новый угольный конвейер избавит Углегорский район от вредной пыли

Новый угольный конвейер избавит Углегорский район от вредной пыли

Новый угольный конвейер избавит Углегорский район от вредной пыли. Уникальное инженерное сооружение запустят на Сахалине в 2022 году. Угольный конвейер от Солнцевского разреза до порта Шахтерска станет самым длинным в стране – его протяженность составит 23 километра.

Сейчас в Углегорском районе идут работы по устройству фундамента объекта. Для этих целей в муниципалитет доставили 10 километров конвейера и почти 500 тонн металлоконструкций. Такая информация прозвучала в ходе прямой линии губернатора Валерия Лимаренко с жителями района.

Считаю, что это очень важный для муниципалитета объект. Поскольку он позволит улучшить экологию и сделает жизнь местных жителей комфортнее, – подчеркнул глава региона.  

Сегодня доставка полезного ископаемого от разреза до порта осуществляется с помощью большегрузных машин. Из-за этого частицы угольной пыли попадают в воздух. Конвейер закрытого типа позволит уйти от этой проблемы.

– Сооружение находится на безопасном удалении от населенных пунктов. Уголь будет транспортироваться в закрытой галерее, без пыли и шума. Все риски мы минимизировали, – рассказал глава района Сергей Дорощук.

В своем вопросе один из жителей муниципалитета рассказал также об аварийных ситуациях, которые на местных дорогах создают грузовики. Сахалинец предложил восстановить старую объездную дорогу.

– Объезд, на наш взгляд, строить нецелесообразно. А вот обеспечить содержание дорог по новым нормативам нужно. Мы уже дали соответствующее поручение местному ДРСУ. Поменяем там интенсивность прохода специальной техники с дорожными щетками, которые позволяют убирать грязь с проезжей части. Улучшим и качество разметки, – отметил областной министр транспорта и дорожного хозяйства Валерий Спиченко.

Еще одно важное направление работы по улучшению экологии в Углегорском районе – ликвидация несанкционированных свалок. Так, к сегодняшнему дню в рамках проекта «Чистые острова» рабочие вывезли 165 незаконных залежей мусора.

Также в муниципалитете продолжается установка современных контейнеров. Обустроено 55 площадок для них и приобретено 225 емкостей.

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