Сахалинский минздрав проверит наличие средств индивидуальной защиты в Углегорской больнице. Поводом стало обращение работника медучреждения на сегодняшнюю прямую линию с губернатором.

– Я работаю в ЦРБ. Маски у нас выдаются по две на день. Бахил нет ни для персонала, ни для посетителей. Может всё это и есть, но почему-то не выдается, – сообщила Александра из Углегорска.

Главврач медучреждения Анна Степанова сообщила, что все средства индивидуальной защиты в больнице имеются, дефицита нет.

– Мы видим противоречия в том, что говорит главврач и работник больницы. Поэтому надо оперативно провести проверку. Привлечем «серебряных волонтеров», пусть завтра же всё внимательно посмотрят, а работники минздрава должны пообщаться с медперсоналом, – обратил внимание министра здравоохранения губернатор Валерий Лимаренко.

Ряд вопросов, поступивших в ходе подготовки к прямой линии, касался недостатка лекарств в аптеках. В минздраве отметили, что ажиотаж возник, как и в других районах, из-за того, что люди запасаются препаратами впрок. По словам министра Владимира Кузнецова, по результатам встречи с поставщиками и проведенным разговором с представителями завода «Фармстандарт», который производит «Арбидол», заключен дополнительный контракт. Через неделю в регион дополнительно поступит 10 тысяч упаковок лекарства. На сегодня в государственной сети аптек есть 2,5 тысяч пачек, этого достаточно на две недели.

– Я хочу подчеркнуть, что «Арбидол» сейчас выписывается только по назначению врача и только при ковиде. Не надо запасаться препаратами впрок. Такая же ситуация с витамином С. Сейчас в государственной сети аптек «Фармация» находится 1800 упаковок витамина С, в течение 10 дней в область поступит еще 20 килограммов аскорбиновой кислоты. Этого количества достаточно для 10 тысяч пациентов. Отмечу, что витамин С не является лекарством, это биологически активная добавка, и продается не только в аптеках, но и в магазинах. Но и его не стоит закупать в больших количествах, – подчеркнул министр здравоохранения региона Владимир Кузнецов.

– Мне 78 лет, вы говорите, чтобы мы сейчас не выходили из дома из-за пандемии. Родственников у меня нет, два раза скорую вызывала и врача, доктор выписал рецепт, а лекарства мне приобрести некому. А кто мне будет приносить лекарства и продукты? – задала вопрос по телефону жительница Углегорска Эльвира Рибаненко.

Мэр Сергей Дорощук рассказал, что в районе работает волонтерский штаб, нуждающиеся в помощи могут обращаться по телефону. Валерий Лимаренко прервал главу района и отметил, что пожилые должны оперативно получать необходимую помощь, администрации следует лучше провести информирование жителей, чтобы люди точно знали, куда обращаться.

Ряд поступивших вопросов касался отсутствия узких специалистов и вынужденных для пациентов поездок в областной центр. В минздраве отметили, что в областную детскую больницу пациенты по показаниям направляются участковым педиатром. Отсутствие в Углегорской ЦРБ ставок детского невролога и ортопеда обусловлено недостаточным количеством несовершеннолетних в округе для введения этих ставок.