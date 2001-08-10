В Сахалинской области начнется выдача лекарств от коронавируса для амбулаторных больных
С 20 ноября в Сахалинской области начнется выдача лекарств от коронавируса для амбулаторных больных. Препараты, необходимые для лечения инфекции, начнут поступать в районы области с завтрашнего дня. 18 миллионов рублей на приобретение лекарств выделены Сахалинской области из федерального бюджета.
Схема лечения от коронавируса содержит различные противовирусные средства. В случае тяжелого течения заболевания добавляются антибиотики, антикоагулянты и препараты других групп. Ажиотажный спрос на эти лекарства привел к опустошению аптечных полок по всей стране. В Сахалинской области препараты остаются в наличии в сети государственных аптек «Фармация». Хотя и здесь иногда приходится ожидать очередного завоза.
– Будем обеспечивать пациентов лекарствами по рецепту. Назначение препаратов должен сделать медицинский работник после приема в поликлинике или на дому, – прокомментировал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.
Учитывая острый дефицит препаратов по всей стране, закупку средств в регионе стали проводить заранее, еще до поступления федеральных денег. Специалисты областного минздрава зарезервировали у поставщиков партию арбидола, азитромицина и других средств. В настоящее время медикаменты находятся в пути на остров, завоз ожидается в течение недели. Тем не менее, принято решение о начале выдачи лекарств из имеющихся резервов.
– Обеспечение препаратами сейчас болезненный вопрос для жителей всей страны. Мы не можем допустить, чтобы сахалинцы не получали своевременного лечения. Сейчас проводятся переговоры о дополнительных поставках лекарств в регион, – рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.
С завтрашнего дня лекарства начнут поступать в южные и центральные районы области, следом – на север и на Курилы. При этом с лекарственным обеспечением стационаров вопрос решен – все необходимые препараты имеются в наличии.
Стоит отметить, что самолечение острых респираторно-вирусных инфекций недопустимо, так как грозит ухудшением состояния и развитием осложнений.
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