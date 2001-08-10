Тихоокеанское
информационное агентство
21 Ноября 2020
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Свежую камбалу можно приобрести у «Янтаря»
15:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Свежую камбалу можно приобрести у «Янтаря»

Свежую рыбу 20 ноября можно приобрести на торговой площадке около ТЦ «Янтарь». Выездная торговля начнется с 11.00.

ООО «Песчанское» (ООО «Рускор») планирует реализовать 350 кг свежевыловленной камбалы по цене 65 руб. за 1 кг.

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