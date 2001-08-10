Сахалинцы проплыли «Черноморскую эстафету Победы»
Трое жителей области преодолели вплавь дистанцию от Новороссийска до Севастополя в рамках патриотического заплыва в Краснодарском крае. В мероприятии, приуроченном к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, участвовали представители 15 городов России, Беларуси и Казахстана.
За Сахалинскую область выступили две спортсменки из Корсакова Светлана Косицына и Оксана Хан, а также южносахалинец Алексей Жданов.
– Несмотря на то, что ноябрьская черноморская вода для «моржей» теплее, чем сахалинская, погода все-таки внесла свои трудности, – поделилась Светлана Косицына. – Дул ледяной пронизывающий ветер, высота волн местами достигала четырех метров. Но нас это не остановило, мы выходили на берег в тех местах, где из-за погоды не могли причалить лодки.
Старт участники заплыва взяли у побережья Новороссийска. За 17 дней они преодолели маршрут в 555 километров: Мысхако – Абрау-Дюрсо – Сукко – Анапа – станица Благовещенская – Веселовка – Керчь – Героевское – мыс Опук – мыс Чауда – Феодосия – Судак – Алушта –Артек – Ялта – Форос – Балаклава – 35 Береговая батарея – Севастополь.
В каждом городе и поселке боевой Славы спортсмены передавали представителям местных администраций копию флага Великой Победы. Кроме того, пловцы посетили мемориалы памяти погибшим героям и возложили цветы.
– Памятной эстафетой мы хотели привлечь внимание к местам, где в годы войны прошли боевые операции, совершались подвиги, гибли люди. Наша задача – обратить внимание молодого поколения к этой исторической составляющей, – отметила Светлана Косицына.
Организаторы эстафеты первоначально планировали провести заплыв в честь юбилея Великой Победы в мае этого года, но из-за санитарных ограничений мероприятие перенесли. Вместе с тем к финишу на побережье Севастополя спортсмены пришли в знаменательную дату 7 ноября. В этот день в 1941 году на Красной площади проходил парад, поднявший боевой дух солдат в разгар битвы за Москву.
Всю дистанцию спортсмены проплывали в светлое время суток, периодически сменяя другу друга. В трех запрещенных для плавания местах участникам эстафеты пришлось пройти на лодках – это Керченский пролив, поселок Форос и участок между мысами «Опук» и «Чауда». На дистанции спортсменов сопровождали не только сотрудники ГИМС, пограничной службы, но и морские млекопитающие.
– На третий день эстафеты я попала в стаю дельфинов. Погружаясь в воду, слышала, как они между собой общаются. Это было чудесно, но в тоже время несколько необычно, так как понимала, что нахожусь в их среде обитания и являюсь здесь гостьей. Но они очень умные животные, вели себя спокойно. Думаю, они просто вместе с нами решили присоединится к памятному заплыву, – рассказала Оксана Хан.
За выносливость и мастерство пловчихи из Корсакова благодарят тренера спортивной школы «Флагман» Михаила Волкова. В ближайших планах спортсменок – создать в районе группу закаливания и зимнего плавания, чтобы как можно больше корсаковцев смогли присоединиться к этому полезному для здоровья увлечению.
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